Польща закликає дозволити Україні вражати цілі в рф західною зброєю
Київ • УНН
Польща закликає дозволити Україні використовувати західну зброю для ураження цілей в рф без обмежень.
Польща закликає дозволити Україні використовувати західну зброю для ураження цілей на території рф. Про це повідомляє Polskie Radio, передає УНН.
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У Брюсселі заступник міністра оборони Польщі Цезари Томчик заявив, що Україна повинна мати право використовувати західну зброю для ураження цілей на території рф.
Цезари Томчик підкреслив, що не повинно бути жодних обмежень щодо використання військової техніки, яку отримує Україна. Він також визнав, що подібну позицію займають небагато країн.
Безумовно, ситуація виглядає так, що росія сьогодні робить те, що хоче, а Україна якимось чином обмежується деякими країнами, і це має припинитися. Польська позиція чітка - Україна повинна мати можливість воювати з тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було
Додамо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також підтримав позицію України, наголосивши, що країна має повне право на оборону і може атакувати цілі за межами своїх кордонів. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель приєднався до цієї думки, закликавши країни-члени ЄС не ставити страх перед ескалацією конфлікту вище за право України на оборону. Водночас бельгійський прем'єр-міністр Александр Де Кроо на спільній конференції з Володимиром Зеленським наголосив на іншій позиції. Він заявив, що військову техніку, яку постачають в Україну, мають використовувати лише на її території.
Макрон висловився за дозвіл Україні завдавати ударів по території рф із західної зброї28.05.24, 21:39 • 67134 перегляди