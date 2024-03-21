Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  55736 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  101318 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
  •  102858 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  130786 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  127714 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  141366 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145147 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133473 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  128374 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125531 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

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20 марта 2024, 10:44  •  177660 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  277799 просмотра

Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Польша внесет материальный, технический и финансовый вклад в план Чехии по увеличению поставок боеприпасов в Украину из-за пределов ее.

Война •   •  11089 просмотра
Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с экспертами конфискацию замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины в восстановлении, которые Всемирный банк оценивает в 486 миллиардов долларов, включая суверенные активы, активы олигархов и специальный налог на российские ресурсы после победы.

Экономика •   •  11254 просмотра
Шмыгаль обсудил конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины с международными экспертами

ВР упростила закупку инновационных препаратов

Верховная Рада приняла законопроект, который упрощает доступ к инновационным лекарствам и медицинским технологиям, позволяя государству закупать дорогие оригинальные инновационные лекарства по более выгодным ценам через контракты управляемого доступа.

политика •   •  9512 просмотра
ВР упростила закупку инновационных препаратов

Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Мицотакисом укрепление противовоздушной обороны Украины и ускорение работы над двусторонним соглашением о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Война •   •  10327 просмотра
Зеленский обсудил с Мицотакисом договоренности об укреплении ПВО: "В необходимости премьер убедился в Одессе 6 марта"

Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

В результате удара российской баллистической ракеты по Николаеву по состоянию на 15: 10 погибла одна женщина и четыре человека получили ранения.

Общество •   •  10318 просмотра
Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и четверо раненых

Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших

В Харькове сотрудники ГСЧС продолжают разбирать строительные конструкции, поврежденные российскими ракетными ударами.

Война •   •  10416 просмотра
Удар рф по Харькову: спасатели разбирают завалы, под обломками могут быть тела погибших

Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры, которые заблокировали границу с Украиной, планируют сегодня с 20: 00 разблокировать пункт пропуска Зосин-Устилуг, временно приостановив свой протест и разрешив движение автотранспорта без осложнений.

политика •   •  9872 просмотра
Польские фермеры планируют разблокировать один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Пять европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из россии и беларуси

Пять европейских стран-Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия - призвали Европейскую комиссию запретить импорт зерна из россии и белоруссии, чтобы предотвратить финансирование войны россии против Украины.

Война •   •  11309 просмотра
Пять европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из россии и беларуси

Цена золота установила пятый рекорд за март

Цены на золото достигли нового рекордного уровня в 2222,39 доллара за унцию, что обусловлено ожиданиями снижения процентных ставок в США.

Экономика •   •  9994 просмотра
Цена золота установила пятый рекорд за март

Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных российских активов для закупки оружия и боеприпасов для оборонной борьбы Украины против российского вторжения.

Война •   •  12771 просмотра
Шольц высказался относительно использования прибылей от замороженных активов рф для вооружения Украины