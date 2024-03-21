Польша окажет логистическую поддержку чешскому плану поставки боеприпасов в Украину - Сикорский

Польша сделает материально-технический и финансовый вклад в инициированный Чехией план по увеличению поставок боеприпасов в Украину за пределами Европы, заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Об этом УНН передает со ссылкой на Reuters.

Мы очень рады внести свой вклад, не только финансовый, но и в очень эффективную логистическую операцию, чтобы боеприпасы могли попасть туда, где они нужны на фронте - заявил Радослав Сикорский.

Как пишет Reuters, Польша стала ключевым распределительным центром поставок в Украину после полномасштабного вторжения россии.

Вышеградская группа стран Центральной и Восточной Европы разделилась во мнениях по вопросу военной помощи Украине, а новое правительство Словакии присоединилось к Венгрии, отказавшись участвовать в подобных инициативах.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил 8 марта, что в рамках инициативы уже собрано достаточно средств для закупки первой партии артиллерийских снарядов. речь идет о 300 тысяч боеприпасов.

Как сообщили в Минобороны, Чехия поставит Украине первую партию артиллерийских снарядов до июня.