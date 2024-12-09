Польша готовит новую 15-летнюю программу развития армии с учетом опыта войны в Украине

Польша в этом месяце подготовит документ по новой программе развития Вооруженных сил Украины на ближайшие 15 лет. В формировании программы на 2025-2039 годы брали за основу опыт войны россии против Украины. Об этом заявил 9 декабря начальник Генерального штаба польской армии Веслав Кукул, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

По словам генерала, новая программа будет иметь семь приоритетов. Среди них – увеличение качественной и количественной численности армии и резервов, развитие противовоздушной обороны и синхронизация действий во всех сферах - на земле, в воздухе, на море, в кибер-и космическом пространстве. Еще одним приоритетом является ускорение и улучшение качества процессов принятия решений посредством внедрения искусственного интеллекта в программы и системы поддержки командования.

Первый раз в истории создания такого документа мы имели уникальную возможность использовать для моделирования нашего будущего выводы из войны, которая продолжается рядом, возле Польши-выводы, которые мы старательно собираем с начала российской агрессии против Украины, еще с 2016 года - заявил Кукла.

По его словам, что главные задачи, на которых в ближайшие годы должно концентрироваться польское войско – это сдерживание и оборона.

"С новой программой развития Вооруженных сил мы окончательно отходим от структуры, характерной для так называемой войны с терроризмом и асимметричных войн. Модель ее архитектуры отражает две функции "force provider" и "force user", то есть "поставщиков сил"и" пользователей сил". Эта модель во время военной угрозы высокой интенсивности и масштаба сегодня является очень большим анахронизмом", – подчеркнул начальник польского Генштаба.

Как указал Кукла, будущее польского войска должно базироваться на новой архитектуре, а важнейшими задачами армии должна быть боевая готовность, постоянная трансформация и реакция на современные вызовы.

Напомним

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить линию обороны вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша планирует увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП в 2025 году.