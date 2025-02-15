Половина боев - на двух направлениях: Генштаб показал карту боевых действий

112 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, половина - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в утренней сводке 15 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 14 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 112 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 66 авиационных ударов, сбросили 91 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 2436 дронов-камикадзе и осуществили 5809 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили наземный пункт управления БпЛА, пять районов сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Глубокого.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны вели бои неподалеку Загрызово и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи.

На Сиверском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Григорьевка противник трижды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 30 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых бомб, совершил 393 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери террористов за сутки: 15 февраля ВСУ уничтожили 1180 захватчиков - Генштаб