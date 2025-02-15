Половина боїв - на двох напрямках: Генштаб показав карту бойових дій

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122597 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 117259 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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За минулу добу відбулося 112 бойових зіткнень, ворог завдав 66 авіаударів та скинув 91 керовану бомбу. Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 36 штурмових дій.

112 боїв сталося минулої доби на фронті, половина - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у ранковому зведенні 15 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 14 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 112 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 66 авіаційних ударів, скинули 91 керовану авіаційну бомбу. Окрім цього, залучили для ураження 2436 дронів-камікадзе та здійснили 5809 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземний пункт управління БпЛА, п’ять районів зосередження особового складу, дві артилерійські системи, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське та Григорівка противник тричі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька, Кримського та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському, Придніпровському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 30 авіаційних ударів, скинувши 40 керованих бомб, здійснив 393 артилерійські обстріли, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Втрати терористів за добу: 15 лютого ЗСУ знищили 1180 загарбників - Генштаб 15.02.25, 07:25 • 29196 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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