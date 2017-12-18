Полиция Киевской области дает советы водителям, как вести себя в сложных погодных условиях

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77736 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91537 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94139 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110734 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101455 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105055 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112058 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117147 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122949 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134560 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Полиция Киевской области дает советы водителям, как вести себя в сложных погодных условиях

Полиция Киевской области дает советы водителям, как вести себя в сложных погодных условиях

Киев  •  УНН

 • 9577 просмотра

Киев. 18 декабря. УНН. Руководство полиции Киевской области советует водителям при выезде на маршрут обязательно соблюдать скоростной режим, запастись горючим, взять теплые вещи. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН.

Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, Ценов призвал быть осмотрительными и осторожными, неукоснительно соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию.

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“Позаботьтесь о достаточном количестве топлива, теплых вещах в салоне, заряженных гаджетах, и в случае, если вас настигла непогода в пути, попали в снежные заносы, вы бы могли вызвать помощь. Во время сильного ветра (пешеходы — ред.) старайтесь не ходить под большими деревьями и не парковать машины под ними. Если вы стали свидетелем чужой беды, не будьте равнодушными, придите на помощь, немедленно звоните в соответствующие службы”, - написал Ценов.

Напомним, в течение 18 декабря в Киеве выпало примерно 30% месячной нормы осадков . В результате снегопада в Киеве было парализовано движение транспорта почти по всему городу.

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