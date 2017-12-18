Полиция Киевской области дает советы водителям, как вести себя в сложных погодных условиях
Киев • УНН
Киев. 18 декабря. УНН. Руководство полиции Киевской области советует водителям при выезде на маршрут обязательно соблюдать скоростной режим, запастись горючим, взять теплые вещи. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН.
Обращаясь ко всем участникам дорожного движения, Ценов призвал быть осмотрительными и осторожными, неукоснительно соблюдая скоростной режим и безопасную дистанцию.
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“Позаботьтесь о достаточном количестве топлива, теплых вещах в салоне, заряженных гаджетах, и в случае, если вас настигла непогода в пути, попали в снежные заносы, вы бы могли вызвать помощь. Во время сильного ветра (пешеходы — ред.) старайтесь не ходить под большими деревьями и не парковать машины под ними. Если вы стали свидетелем чужой беды, не будьте равнодушными, придите на помощь, немедленно звоните в соответствующие службы”, - написал Ценов.
Напомним, в течение 18 декабря в Киеве выпало примерно 30% месячной нормы осадков . В результате снегопада в Киеве было парализовано движение транспорта почти по всему городу.