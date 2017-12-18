Поліція Київщини надає поради водіям, як поводитися в складних погодних умовах

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Київ • УНН

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Київ. 18 грудня. УНН. Керівництво поліції Київщини радить водіям, при виїзді на маршрут обов язково дотримуватися швидкісного режиму, запастися пальним, взяти теплі речі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУНП у Київській області Дмитро Ценов, передає УНН.

Звертаючись до всіх учасників дорожнього руху, Ценов закликав бути обачними та обережними, неухильно дотримуючись швидкісного режиму та безпечної дистанції.

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"Подбайте про достатню кількість пального, теплі речі у салоні, заряджені гаджети, і в разі, якщо вас спіткала негода у дорозі, чи потрапили у снігові замети, ви б мали змогу викликати допомогу. Під час сильного вітру (пішоходи — ред.) намагайтесь не ходити під великими деревами та не паркувати автівки під ними. Якщо ви стали свідком чужої біди, не будьте байдужими, прийдіть на допомогу, негайно телефонуйте до відповідних служб”, - написав Ценов.

Нагадаємо, протягом 18 грудня у Києві випало приблизно 30% місячної норми опадів. Внаслідок снігопаду в Києві було паралізовано рух транспорту майже по всьому місту.

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