У Києві випала майже третина місячної норми опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом 18 грудня у Києві випало приблизно 30% місячної норми опадів. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко.
“Якщо говорити про кількість опадів, які випали протягом сьогоднішнього дня в місті Києві, зранку до 16 години випало 14 міліметрів опадів. Для грудня по Києву середня кількість опадів — 49 міліметрів. Це випало приблизно 30% місячної норми. Ще протягом ночі може випаде 10 міліметрів, бо в Києві продовжить йти сніг”, — сказав А.Прокопенко.
Він додав, що найбільше снігу в північних та центральних областях.
“Це Вінницька, Київська, Чернігівська, частково Черкаська, Кіровоградська, Одеська та Миколаївська області”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, столичні комунальники перейшли на цілодобовий режим роботи.
Нагадаємо, в результаті снігопаду в Києві паралізовано рух транспорту майже по всьому місту.