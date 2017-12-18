Столичні комунальники перейшли на цілодобовий режим роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на 16:00 до очищення снігу на столичних вулицях залучено близько 600 одиниць спеціальної техніки. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.
"На даний момент прийнято рішення про те, що комунальні служби столиці в найближчі кілька днів переходять на цілодобовий режим роботи. За останньою інформацією на дорогах Києва працюють в цілому близько 600 одиниць техніки, в тому числі 260 - техніка "Київавтодору", а також ЖЕКів, "Київзеленбуду". Так, "Київавтодор" розчищає - магістралі, тротуари та зупинки транспорту, ЖЕКи - міжквартальні проїзди і двори, "Київзеленбуд" - парки, сквери і площі. Окремо розчищенням своєї території займаються, базари, офісні центри тощо", - повідомили в прес-службі.
У КМДА додали, що, незважаючи на рясні опади, рух великогабаритного транспорту в Києві залишається обмеженим в години пік, але не виключено, що "якщо ми побачимо ускладнення ситуації, а спецтехніка не встигає відпрацювати маршрути, то будемо виходити з ситуації, що склалася".
"Відзначимо, що в разі потреби "Київавтодор" може залучити до розчищення київських вулиць комерційні структури. Тобто, для того щоб не купувати нову техніку, ми просто на якийсь період укладаємо договори на залучення підрядних організацій комерційних структур", - резюмували в прес-службі заступника голови КМДА.
Нагадаємо, в результаті снігопаду в Києві паралізовано рух транспорту майже по всьому місту.