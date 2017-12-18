Центр Киева остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время снегопада в Киеве парализовано движение транспорта почти по всему городу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает УНН.
Наиболее проблемное движение транспорта в центре города. В частности, огромные пробки наблюдаются в районе Бессарабской площади, на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов и т.д.
На левобережной части Киева движение пока не столь затруднено. На мостах через Днепр пробок нет.
Как сообщал УНН, в понедельник, 18 декабря с 6 утра до 12 дня крупногабаритному транспорту был запрещен въезд в Киев.
Для расчистки дорог от снега коммунальщики вывели более 450 единиц техники.