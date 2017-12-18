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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 30909 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 16020 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104144 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 119415 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104015 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106336 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112867 просмотра

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Центр Киева остановился в пробках

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Во время снегопада в Киеве парализовано движение транспорта почти по всему городу. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает УНН.

Наиболее проблемное движение транспорта в центре города. В частности, огромные пробки наблюдаются в районе Бессарабской площади, на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов и т.д.

На левобережной части Киева движение пока не столь затруднено. На мостах через Днепр пробок нет.

Как сообщал УНН, в понедельник, 18 декабря с 6 утра до 12 дня крупногабаритному транспорту был запрещен въезд в Киев.

Для расчистки дорог от снега коммунальщики вывели более 450 единиц техники.

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