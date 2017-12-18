На розчистку доріг у Києві відправили 450 снігоприбиральних машин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві працює понад 450 одиниць снігоприбиральної техніки для подолання наслідків снігопаду. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Близько 450 одиниць снігоприбиральної техніки працює на вулицях Києва для ліквідації наслідків снігопаду. Це техніка комунальної корпорації "Київавтодор", що здійснює розчистку снігу на основних магістралях столиці, тротуарах тощо, житлово-комунальних дільниць (ЖЕДи), що виконують прибирання у дворах та міжквартальних проїздах, а також техніка КО "Київзеленбуд" тощо", - йдеться у повідомленні.
У КМДА запевнили, що комунальні служби Києва забезпечені достатньою кількістю посипкового матеріалу.
Крім того, столична влада закликала водіїв на період снігопаду скористатися громадським транспортом, аби не створювати заторів та дозволити снігоприбиральній техніці безперешкодно курсувати містом.
"До роботи задіяні майже 4 тисячі працівників ЖЕД, а також працівники шляхово-експлуатаційних підприємств, що здійснюють прибирання на зупинках громадського транспорту. Місто також звертає увагу комерційних підприємств на необхідність вчасного прибирання території, яка за ними закріплена. Пішоходам рекомендується рухатись по тротуарах з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обережними та обачливими", - додали у КМДА.
Нагадаємо, в'їзд до Києва вантажівкам через негоду заборонено.