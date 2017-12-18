В'їзд до Києва вантажівкам через негоду заборонено

"За рішенням комісії з ТЕб та НС міста Києва 18 грудня з 6 години ранку в'їзд великогабаритних транcпортних засобів на територію міста Києва закрито. Просимо перевізників врахувати цю інформацію при плануванні маршрутів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Укргідрометцентру у понеділок, 18 грудня, очікується ускладнення погодних умов: вранці та вдень сильний сніг, хуртовина, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця. Очікується утворення снігового покрову висотою 5-10 см.

Нагадаємо, 18 грудня в Україні очікуються дощ та сніг.