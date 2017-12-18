Въезд в Киев грузовикам из-за непогоды запрещен
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Для крупногабаритного транспорта с 6:00 утра понедельника въезд на территорию Киева закрыт из-за непогоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По решению комиссии по ТЭБ и ЧС города Киева 18 декабря с 6:00 утра въезд крупногабаритных транcпортних средств на территорию города Киева закрыт. Просим перевозчиков учесть эту информацию при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.
По информации Укргидрометцентра в понедельник, 18 декабря, ожидается осложнение погодных условий: утром и днем сильный снег, метель, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололед. Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см.
Напомним, 18 декабря в Украине ожидаются дождь и снег.