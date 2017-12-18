Сьогодні в Україні очікуються дощ та сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Сьогодні на всій території України синоптики прогнозують дощ та сніг, передає УНН з посланням на Український гідрометцентр.
У західній частині місцями синоптики обіцяють невеликий сніг. Температура протягом доби тут встановиться на рівні 1-6° морозу, в Карпатах вдень — 3-8° морозу.
На решті території очікуються складні погодні умови: дощ і сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, у північних та центральних областях хуртовини. Температура протягом доби становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень у Миколаївській, Полтавській та Сумській областях — 2-7° тепла. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській температура вдень буде 5-10° тепла.
Вітер, за прогнозами синоптиків, буде переважно північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. В Україні, крім західних областей, місцями очікуються пориви 15-20 м/с.