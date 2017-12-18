Сегодня в Украине ожидаются дождь и снег
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Сегодня на всей территории Украины синоптики прогнозируют дождь и снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западной части местами синоптики обещают небольшой снег. Температура в течение суток здесь установится на уровне 1-6 ° мороза, в Карпатах днем - 3-8 ° мороза.
На остальной территории ожидаются сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в северных и центральных областях метели. Температура в течение суток составит от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем в Николаевской, Полтавской и Сумской областях — 2-7 ° тепла. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской температура днем будет 5-10 ° тепла.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. В Украине, кроме западных областей, местами ожидаются порывы 15-20 м / с.