Сегодня в Украине ожидаются дождь и снег

В западной части местами синоптики обещают небольшой снег. Температура в течение суток здесь установится на уровне 1-6 ° мороза, в Карпатах днем ​​- 3-8 ° мороза.

На остальной территории ожидаются сложные погодные условия: дождь и снег, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в северных и центральных областях метели. Температура в течение суток составит от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем ​​в Николаевской, Полтавской и Сумской областях — 2-7 ° тепла. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской температура днем ​​будет 5-10 ° тепла.



Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. В Украине, кроме западных областей, местами ожидаются порывы 15-20 м / с.