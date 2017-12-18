На расчистку дорог в Киеве отправили 450 снегоуборочных машин

"Около 450 единиц снегоуборочной техники работает на улицах Киева для ликвидации последствий снегопада. Это техника коммунальной корпорации "Киевавтодор", осуществляющая расчистку снега на основных магистралях столицы, тротуарах и т.д., жилищно-коммунальных участков (ЖЭУ), выполняющих уборку во дворах и межквартальных проездах, а также техника КО "Киевзеленстрой" и т.п.", - говорится в сообщении.

В КГГА заверили, что коммунальные службы Киева обеспечены достаточным количеством посыпочного материала.

Кроме того, столичные власти призвали водителей на период снегопада воспользоваться общественным транспортом, чтобы не создавать заторов и позволить снегоуборочной технике беспрепятственно курсировать по городу.

"К работе задействованы почти 4000 работников ЖЭУ, а также работники дорожно-эксплуатационных предприятий, осуществляющих уборку на остановках общественного транспорта. Город также обращает внимание коммерческих предприятий на необходимость своевременной уборки территории, закрепленной за ними. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - добавили в КГГА.

Напомним, въезд в Киев грузовикам из-за непогоды запрещен.