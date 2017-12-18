Центр Києва зупинився в заторах

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під час снігопаду в Києві паралізовано рух транспорту майже по всьому місту. Про це свідчать дані сервісу Google Maps, передає УНН.

Найбільш проблемний рух транспорту в центрі міста. Зокрема, величезні затори спостерігаються в районі Бессарабської площі, на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, бульварі Дружби народів тощо.

На лівобережній частині Києва рух наразі не настільки ускладнений. На мостах через Дніпро заторів немає.

Як повідомляв УНН, у понеділок 18 грудня з 6 ранку до 12 дня великоваговому транспорту було заборонено в’їзд до Києва.

Для розчистки доріг від снігу комунальники вивели понад 450 одиниць техніки.

Українські Національні Новини

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