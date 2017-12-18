В Киеве выпала почти треть месячной нормы осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В течение 18 декабря в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.
"Если говорить о количестве осадков, выпавших в течение сегодняшнего дня в Киеве, утром до 16 часов выпало 14 миллиметров осадков. Для декабря по Киеву среднее количество осадков - 49 миллиметров. Это выпало около 30% месячной нормы. Еще в течение ночи может выпасти 10 миллиметров, потому что в Киеве продолжит идти снег", - сказал А.Прокопенко.
Он добавил, что больше всего снега в северных и центральных областях.
"Это Винницкая, Киевская, Черниговская, частично Черкасская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области", - отметил он.
Как сообщал УНН, столичные коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы.
Напомним, в результате снегопада в Киеве парализовано движение транспорта почти по всему городу.