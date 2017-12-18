На Київщині через негоду сталося 78 ДТП, шість осіб постраждало – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Київській області через негоду станом на 16.00 зареєстровано 78 дорожньо-транспортних пригод, в яких 6 осіб отримали травми. Про це УНН повідомив начальник Відділу комунікації ГУНП у Київській області Микола Жукович.
“Станом на 16.00 у Київській області сталося 78 ДТП, в яких шість людей отримали травми. Зокрема, 1 людина потрапила під потяг, трьох чоловік було госпіталізовано внаслідок з'їзду з дороги маршрутки на Дніпропетровській трасі під Миронівкою”, — сказав Жукович.
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Нагадаємо, станом на 13:00 18 січня ситуація по всіх напрямках на дорогах у Київській області та під’їздах до Києва проїзна та контрольована.