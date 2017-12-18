Рятувальники розповіли про ситуацію на під’їздах до Києва

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на 13:00 18 січня ситуація по всіх напрямках на дорогах у Київській області та під’їздах до Києва проїзна та контрольована. Про це повідомила УНН прес-секретар ГУ ДСНС у Київський області Вікторія Рубан.

“Наразі ситуація по всіх напрямках проїзна та контрольована. Є певні ускладнення, які стосуються підйому на відрізках тих доріг, де не може піднятися великовантажний транспорт”, — зазначила вона.

За словами В.Рубан, працівникам ДСНС довелося кілька разів виїжджати та надавати дорогу автівкам, які не могли проїхати.

Незважаючи на те, що ми зверталися до водіїв не виїжджати, пересідати на маршрутний транспорт, все одно всі виїжджають і їдуть”, — зауважила вона.

Як уточнили у ДСНС, на під’їздах до Києва є тягучки, але загалом великого колапсу немає.

Нагадаємо, через складні погодні умови Київ паралізували затори. З 6 ранку до 12 дня великоваговому транспорту було заборонено в’їзд до Києва.

Для розчистки доріг від снігу комунальники вивели понад 450 одиниць техніки.

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