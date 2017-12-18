Спасатели рассказали о ситуации на подъездах к Киеву
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию на 13:00 18 января ситуация по всем направлениям на дорогах в Киевской области и подъездах к Киеву проезжаемая и контролируемая. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"Сейчас ситуация по всем направлениям проезжаемая и контролируемая. Есть определенные сложности, которые касаются подъема на отрезках тех дорог, где не может подняться грузовой транспорт", - отметила она.
По словам В.Рубан, работникам ГСЧС пришлось несколько раз выезжать и оказывать дорогу автомобилям, которые не могли проехать.
Несмотря на то, что мы обращались к водителям не выезжать, пересаживаться на маршрутный транспорт, все равно все выезжают и едут", - отметила она.
Как уточнили в ГСЧС, на подъездах к Киеву есть тянучки, но в целом большого коллапса нет.
Напомним, из-за сложных погодных условий Киев парализовали пробки. С 6 утра до 12 дня тяжеловесному транспорта было запрещен въезд в Киев.
Для расчистки дорог от снега коммунальщики вывели более 450 единиц техники.