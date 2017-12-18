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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 18504 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 101222 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 103154 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103407 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117868 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103690 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106093 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Спасатели рассказали о ситуации на подъездах к Киеву

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию на 13:00 18 января ситуация по всем направлениям на дорогах в Киевской области и подъездах к Киеву проезжаемая и контролируемая. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Сейчас ситуация по всем направлениям проезжаемая и контролируемая. Есть определенные сложности, которые касаются подъема на отрезках тех дорог, где не может подняться грузовой транспорт", - отметила она.

По словам В.Рубан, работникам ГСЧС пришлось несколько раз выезжать и оказывать дорогу автомобилям, которые не могли проехать.

Несмотря на то, что мы обращались к водителям не выезжать, пересаживаться на маршрутный транспорт, все равно все выезжают и едут", - отметила она.

Как уточнили в ГСЧС, на подъездах к Киеву есть тянучки, но в целом большого коллапса нет.

Напомним, из-за сложных погодных условий Киев парализовали пробки. С 6 утра до 12 дня тяжеловесному транспорта было запрещен въезд в Киев.

Для расчистки дорог от снега коммунальщики вывели более 450 единиц техники.

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