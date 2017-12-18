Затори в столиці паралізували рух

Згідно з даними сервісу, повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро "Театральна", "Льва Толстого", "Університет" і "Палац спорту". Крім того, є проблеми з рухом на вулиці Велика Житомирська, на вулицях Ярославів Вал і Володимирська. Затор утворився на проспектах Перемоги (від центру і метро "Університет" в обидва боки і від ЖМ "Чайка" і до метро "Берестейська"), на Романа Шухевича в бік Петрівки (до Московського моста), Повітрофлотському проспекті в сторону залізничного вокзалу, а також на Голосіївському проспекті в сторону однойменної станції метро.

Також є автомобільний затор на Подолі на вулицях Верхній Вал і Нижній Вал і в районі Контрактової площі. Частково ускладнено рух транспорту на вулицях Набережно-Хрещатицька, Набережно-Лугова і на Набережно-Рибальська в сторону Подолу. Проблеми спостерігаються на проспекті Валерія Лобановського в районі Совських ставків, а також на вулиці Хрещатик в сторону Бессарабського ринку.

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Пробка утворилася на вулиці Олени Теліги в бік метро "Дорогожичі", на ділянці дороги від метро "Шулявська" і до Караваєвих Дач.

Проблеми з рухом автомобілів спостерігаються на вулиці Протасів Яр, в районі Індустріального шляхопроводу, на вулиці Саксаганського і Дарницької площі (і прилеглих вулицях).

Крім того, є проблеми з рухом на Окружній дорозі і в районі Одеської площі, а також на перетині проспекту Науки і вулиці Саперно-Слобідська, і на проспекті Миколи Бажана у бік Південного мосту.

Наразі рух ускладнений на всіх мостах.

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