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Пробки в Киеве парализовали движение

Пробки в Киеве парализовали движение

Киев  •  УНН

 • 13215 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В столице утром в понедельник 18 декабря образовались огромные пробки, передает УНН со ссылкой на Google Maps.

Согласно данным сервиса, медленно движутся автомобили в районе станций метро “Театральная”, “Льва Толстого”, “Университет” и “Дворец спорта”. Кроме того, имеются проблемы с движением на улице Большая Житомирская, на улицах Ярославов Вал и Владимирская. Пробка образовалась на проспектах Победы (от центра и метро “Университет” в обе стороны и от ЖМ “Чайка” и до метро “Берестейская”), на Романа Шухевича в сторону Петровки (до Московского моста), Воздухофлотском проспекте в сторону ЖД-вокзала, а также на Голосеевском проспекте в сторону одноименной станции метро.

Также есть автомобильный затор на Подоле на улицах Верхний Вал и Нижний Вал и в районе Контрактовой площади. Частично затруднено движение транспорта на улицах Набережно-Крещатицкая, Набережно-Луговая и на Набережно-Рыбальская в сторону Подола. Проблемы наблюдаются на проспекте Валерия Лобановского в районе Совских прудов, а также на улице Крещатик в сторону Бессарабского рынка.

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Пробка образовалась на улице Елены Телиги в сторону метро “Дорогожичи”, на участке дороги от метро “Шулявская” и до Караваевых Дач.

Проблемы с движением автомобилей наблюдаются на улице Протасов Яр, в районе Индустриального путепровода, на улице Саксаганского и Дарницкой площади (и близлежащих улицах).

Кроме того, имеются проблемы с движением на Окружной дороге и в районе Одесской площади, а также на пересечении проспекта Науки и улицы Саперно-Слободская, и на проспекте Николая Бажана в сторону Южного моста.

На данный момент движение затруднено на всех мостах.

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