Аеропорт "Київ" через негоду перенаправив частину рейсів до "Борисполя"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Через ускладнення погодних умов аеропорт "Київ" (Жуляни) перенаправив частину авіарейсів до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це йдеться у повідомленні аеропорту у Facebook, передає УНН.
"У зв'язку зі складними метеорологічними умовами частину рейсів перенесено до аеропорту "Бориспіль", можливі скасування", - йдеться у повідомленні.
Водночас, згідно із даними на офіційному сайті аеропорту "Бориспіль", транспортний вузол працює у штатному режимі.
Нагадаємо, в'їзд до Києва вантажівкам через негоду заборонено орієнтовно до 13:00.