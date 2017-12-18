Заборона на в'їзд вантажівок до Києва діятиме орієнтовно до 13:00 - КМДА

"Враховуючи прогноз погоди, завчасно було прийнято рішення з 6-ї години ранку заборонити в’їзд фур та вантажівок на територію Києва... Зазначене обмеження діятиме попередньо до 13:00 18 грудня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у КМДА, заборона на в'їзд вантажівок дозволила мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, в'їзд до Києва вантажівкам через негоду заборонено.