Заборона на в'їзд вантажівок до Києва діятиме орієнтовно до 13:00 - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Заборона на в'їзд фур і вантажівок до Києва діятиме орієнтовно до 13:00 понеділка. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"Враховуючи прогноз погоди, завчасно було прийнято рішення з 6-ї години ранку заборонити в’їзд фур та вантажівок на територію Києва... Зазначене обмеження діятиме попередньо до 13:00 18 грудня", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у КМДА, заборона на в'їзд вантажівок дозволила мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, в'їзд до Києва вантажівкам через негоду заборонено.