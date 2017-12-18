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Запрет на въезд грузовиков в Киев будет действовать ориентировочно до 13:00 - КГГА

Запрет на въезд грузовиков в Киев будет действовать ориентировочно до 13:00 - КГГА

Киев  •  УНН

 • 9779 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Запрет на въезд фур и грузовиков в Киев будет действовать ориентировочно до 13:00 понедельника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Учитывая прогноз погоды, заранее было принято решение с 6 часов утра запретить въезд фур и грузовиков на территорию Киева... Указанное ограничение будет действовать предварительно до 13:00 18 декабря", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, запрет на въезд грузовиков позволил минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Напомним, въезд в Киев грузовикам из-за непогоды запрещен.

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