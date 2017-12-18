Запрет на въезд грузовиков в Киев будет действовать ориентировочно до 13:00 - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Запрет на въезд фур и грузовиков в Киев будет действовать ориентировочно до 13:00 понедельника. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Учитывая прогноз погоды, заранее было принято решение с 6 часов утра запретить въезд фур и грузовиков на территорию Киева... Указанное ограничение будет действовать предварительно до 13:00 18 декабря", - говорится в сообщении.
Как отметили в КГГА, запрет на въезд грузовиков позволил минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.