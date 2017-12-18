Аэропорт "Киев" из-за непогоды перенаправил часть рейсов в "Борисполь"

"В связи со сложными метеорологическими условиями часть рейсов перенесено в аэропорт "Борисполь", возможны отмены", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно данным на официальном сайте аэропорта "Борисполь", транспортный узел работает в штатном режиме.

Напомним, въезд в Киев грузовикам из-за непогоды запрещен ориентировочно до 13:00.