Аэропорт "Киев" из-за непогоды перенаправил часть рейсов в "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Из-за осложнения погодных условий аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил часть авиарейсов в международный аэропорт "Борисполь". Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает УНН.
"В связи со сложными метеорологическими условиями часть рейсов перенесено в аэропорт "Борисполь", возможны отмены", - говорится в сообщении.
В то же время, согласно данным на официальном сайте аэропорта "Борисполь", транспортный узел работает в штатном режиме.
Напомним, въезд в Киев грузовикам из-за непогоды запрещен ориентировочно до 13:00.