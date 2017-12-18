В Киевской области из-за непогоды произошло 78 ДТП, шесть человек пострадали - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киевской области из-за непогоды по состоянию на 16.00 зарегистрировано 78 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. Об этом УНН сообщил начальник Отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"По состоянию на 16.00 в Киевской области произошло 78 ДТП, в которых шесть человек получили травмы. В частности, 1 человек попал под поезд, трех человек быо госпитализировано в результате съезда с дороги маршрутки на Днепропетровской трассе под Мироновкой", - сказал Жукович.
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Напомним, по состоянию на 13:00 18 января ситуация по всем направлениям на дорогах в Киевской области и подъездах к Киеву проезжая и контролируемая.