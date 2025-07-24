Полиция Южной Кореи провела обыски в офисах K-pop группы HYBE в рамках расследования по делу о мошенничестве с инвесторами

В Южной Корее полиция в четверг провела обыски в офисах штаб-квартиры K-pop агентства HYBE из-за обвинений в недобросовестной торговле акциями с участием главы компании Банг Си Хёка. В частности, его обвиняют в предоставлении ложной информации инвесторам, об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Финансовый регулятор Южной Кореи направил главу HYBE, Банг Си Хёка, в прокуратуру для расследования его деятельности во время листинга компании на фондовом рынке. Столичная полиция Сеула отказалась комментировать рейд.

Накануне IPO 2020 года Банга и трех других руководителей обвинили в том, что они "обманывали" инвесторов, заставляя их продать свои акции инвестиционной компании, которую они контролировали, и в конечном итоге получили прибыль от продажи акций после листинга.

HYBE управляет мировым K-pop бойз-бендом BTS. Компания сослалась на свое предыдущее заявление о том, что она полностью сотрудничает с властями, включая правоохранительные органы, для "выяснения фактов".

Мы потратим необходимое время, чтобы тщательно продемонстрировать, что IPO было проведено в полном соответствии с законами и правилами - заявили в HYBE.

Уточняется, что Банг является основателем и крупнейшим акционером HYBE.

Справочно

K-pop, или "корейский поп" - это музыкальный жанр, возникший в Южной Корее. Он включает элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и R&B. Он стал глобальным явлением, превратившись в субкультуру, популярную во всем мире.

K-pop является важной частью культурного экспорта Южной Кореи. Его популяризацией и продвижением занимается специальное подразделение при министерстве культуры страны.

Дополнение

В Южной Корее арестовали учителя и отца ученика за попытку похитить экзаменационные работы из школы в Андоне. Их попытка была остановлена срабатыванием сигнализации, а полиция подозревает предыдущие инциденты и взяточничество.