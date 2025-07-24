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The New York Times
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Поліція Південної Кореї провела обшуки в офісах K-pop гурту HYBE через розслідування щодо обману інвесторів

Київ • УНН

 • 1134 перегляди

Поліція Південної Кореї обшукала офіси K-pop агентства HYBE через звинувачення голови Банг Сі Хьока у наданні неправдивої інформації інвесторам. Фінансовий регулятор направив його до прокуратури для розслідування діяльності під час лістингу компанії на фондовому ринку.

Поліція Південної Кореї провела обшуки в офісах K-pop гурту HYBE через розслідування щодо обману інвесторів

В Південній Кореї поліція у четвер провела обшуки в офісах штаб-квартири K-pop агентства HYBE через звинувачення у недобросовісній торгівлі акціями за участю голови компанії Банг Сі Хьока. Зокрема, його звинувачують у наданні неправдивої інформації інвесторам, про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Фінансовий регулятор Південної Кореї направив голову HYBE, Банг Сі Хьока, до прокуратури для розслідування його діяльності під час лістингу компанії на фондовому ринку. Столична поліція Сеула відмовилася коментувати рейд.

Напередодні IPO 2020 року Банга та трьох інших керівників звинуватили в тому, що вони "обманювали" інвесторів, змушуючи їх продати свої акції інвестиційній компанії, яку вони контролювали, і зрештою отримали прибуток від продажу акцій після лістингу.

HYBE керує світовим K-pop бойз-бендом BTS. Компанія посилалася на свою попередню заяву про те, що вона повністю співпрацює з владою, включаючи правоохоронців, для "з'ясування фактів".

Ми витратимо необхідний час, щоб ретельно продемонструвати, що IPO було проведено у повній відповідності до законів та правил

- заявили в HYBE.

Уточнюється, що Банг є засновником і найбільшим акціонером HYBE.

Довідково

K-pop, або "корейський поп" - це музичний жанр, що виник у Південній Кореї. Він включає елементи західного електропопу, хіп-хопу, танцювальної музики та R&B. Він став глобальним явищем, перетворившись на субкультуру, популярну у всьому світі.

K-pop є важливою частиною культурного експорту Південної Кореї. Його популяризацією і просуванням займається спеціальний підрозділ при міністерстві культури країни.

Доповнення

У Південній Кореї заарештували вчителя та батька учня за спробу викрасти екзаменаційні роботи зі школи в Андоні. Їхня спроба була зупинена спрацюванням сигналізації, а поліція підозрює попередні інциденти та хабарництво.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Reuters
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Південна Корея
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