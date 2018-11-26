Полиция решает вопрос об открытии дела за поджог посольского авто
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Столичные правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по факту поджога автомобиля с дипломатическими номерами неподалеку от российского посольства. Об этом сообщили УНН в полиции Киева.
"Вопрос об открытии уголовного производства решается. Стоит отметить, что к нам никто из заявлением, что это - наш (диппредставительства - ред.) автомобиль не обращался", - сказали в полиции.
Напомним, 25 ноября во время акции протеста под посольством РФ в Киеве возле здания дипломатического учреждения было подожжено легковой автомобиль номерные знаки которого начинаются с 001, что позволяет определить - это автомобиль посольства Российской Федерации.
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захвате в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.