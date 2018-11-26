Поліція вирішує питання про відкриття справи за підпал посольського авто

“Питання про відкриття кримінального провадження вирішується. Варто зазначити, що до нас ніхто з заявою, що це — наш (диппредставництва — ред.) автомобіль не звертався”, — сказали у поліції.

Нагадаємо, 25 листопада під час акції протесту під посольством РФ у Києві неподалік будівлі дипломатичної установи було підпалено легковий автомобіль номерни знаки якого починаються з 001, що дозволяє визначити — це автомобіль посольства Російської Федерації.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.