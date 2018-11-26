Неподалік російського посольства спалено авто на дипломатичних номерах

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кореспондент “Радіо Свобода” повідомляє про охоплений вогнем автомобіль недалеко від посольства РФ в Києві, де ветерани і активісти проводять акцію на знак протесту проти агресії Росії в Чорному морі, інформує УНН.