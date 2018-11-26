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Неподалік російського посольства спалено авто на дипломатичних номерах

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кореспондент “Радіо Свобода” повідомляє про охоплений вогнем автомобіль недалеко від посольства РФ в Києві, де ветерани і активісти проводять акцію на знак протесту проти агресії Росії в Чорному морі, інформує УНН.

Дипломатичні номерні знаки авто починаються на 001, що дозволяє визначити — це автомобіль посольства Російської Федерації. Авто стояло неподалік від будівлі дипмісії, в провулку Ярослава Хомова.

Пізно ввечері 25 листопада під посольством Росії у Києві активісти та ветерани проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря.​

Нагадуємо, всі три судна ВМС України, які на думку РФ “порушили російський кордон”, затримані в Чорному морі, для їх примусової зупинки застосовувалася зброя. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ на який посилається агентство ТАРС.

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