Неподалік російського посольства спалено авто на дипломатичних номерах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кореспондент “Радіо Свобода” повідомляє про охоплений вогнем автомобіль недалеко від посольства РФ в Києві, де ветерани і активісти проводять акцію на знак протесту проти агресії Росії в Чорному морі, інформує УНН.
Дипломатичні номерні знаки авто починаються на 001, що дозволяє визначити — це автомобіль посольства Російської Федерації. Авто стояло неподалік від будівлі дипмісії, в провулку Ярослава Хомова.
Пізно ввечері 25 листопада під посольством Росії у Києві активісти та ветерани проводили акцію протесту проти нападу російських військових на українські кораблі на вході до Азовського моря.
Нагадуємо, всі три судна ВМС України, які на думку РФ “порушили російський кордон”, затримані в Чорному морі, для їх примусової зупинки застосовувалася зброя. Про це повідомляє Центр громадських зв’язків ФСБ на який посилається агентство ТАРС.