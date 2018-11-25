До посольства РФ у Києві принесли шини через обстріл кораблів ВМС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Біля посольства Російської Федерації у Києві розпочалася акція через обстріл кораблів Військово-Морських сил ЗС України у Керченській протоці, передає УНН.
До російського посольства у Києві принесли шини. Їх поки що не запалювали. Поки що зібралося близько сотні людей. Але люди продовжують підходити.
Шини на даний момент не запалюють. Активісти кинули кілька димовух, які огорнули димом посольство. Також люди скандують: “Мир Донбасу — смерть Кремлю”.
Наразі акція біля посольства проходить мирно. Вздовж периметру посольства РФ в Україні стоять поліцейські.
Як повідомляв УНН, введення правового режиму воєнного стану можливе на окремих територіях, зокрема, у територіальних водах України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.