Воєнний стан можуть ввести на окремих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Введення правового режиму воєнного стану можливе на окремих територіях, зокрема, у територіальних водах України. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник, передає УНН.
“Жодних проблем з виборчим процесом це не створить... чинний закон про правовий режим воєнного стану не передбачає скасування виборів. Введення правового режиму воєнного стану можливе на окремих територіях, і я думаю, що мова буде йти в першу чергу про територіальні води України”, — заявив І.Вінник.
Крім того, за його словами, уразі прийняття правового рішення про воєнний стан, буде зібрано засідання Верховної ради України.
“Я так розумію, що у зв’язку з рішенням РНБО, якщо воно відбудеться, буде збиратись ВРУ, бо це пряма норма регламенту”, — резюмував І.Вінник.
Як повідомляв УНН, Військовий кабінет запропонував РНБО ввести воєнний стан.