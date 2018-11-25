Военное положение могут ввести на отдельных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Введение правового режима военного положения возможно на отдельных территориях, в частности, в территориальных водах Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает УНН.
"Никаких проблем с избирательным процессом это не создаст... действующий закон о правовом режиме военного положения не предусматривает отмены выборов. Введение правового режима военного положения возможно на отдельных территориях, и я думаю, что речь будет идти в первую очередь о территориальных водах Украины", - заявил И.Винник.
Кроме того, по его словам, в случае принятия правового решения о военном положении, будет собрано заседание Верховной Рады Украины.
"Я так понимаю, что в связи с решением СНБО, если оно состоится, будет собираться ВРУ, потому что это прямая норма регламента", - резюмировал И.Винник.
Как сообщал УНН, Военный кабинет предложил СНБО ввести военное положение .