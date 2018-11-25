К посольству РФ в Киеве принесли шины из-за обстрела кораблей ВМС
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. У посольства Российской Федерации в Киеве началась акция из-за обстрела кораблей Военно-морских сил ВС Украины в Керченском проливе, передает УНН.
К российскому посольству в Киеве принесли шины. Их пока не зажигали. Пока собралось около сотни человек. Но люди продолжают подходить.
Шины на данный момент не зажигают. Активисты бросили несколько дымовух, которые окутали дымом посольство. Также люди скандируют: “Мир Донбассу — смерть Кремлю”.
Сейчас акция у посольства проходит мирно. По периметру посольства РФ в Украине стоят полицейские.
Как сообщал УНН, введение правового режима военного положения возможно на отдельных территориях, в частности, в территориальных водах Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.