Неподалеку российского посольства сожжено авто на дипломатических номерах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Корреспондент “Радио Свобода” сообщает о охваченном огнем автомобиле недалеко от посольства РФ в Киеве, где ветераны и активисты проводят акцию в знак протеста против агрессии России в Черном море, передает УНН.
Дипломатические номерные знаки авто начинаются на 001, что позволяет определить — это автомобиль посольства Российской Федерации. Авто стояло неподалеку от здания дипмиссии, в переулке Ярослава Хомова.
Поздно вечером 25 ноября в посольством России в Киеве активисты и ветераны проводили акцию протеста против нападения российских военных на украинском корабле на входе в Азовское море.
Напоминаем, все три судна ВМС Украины, по мнению РФ “нарушили российскую границу”, задержаны в Черном море, для их принудительной остановки применялось оружие. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ на который ссылается агентство ТАСС.