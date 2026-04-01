Полиция установила причину вечерних взрывов в Ивано-Франковске

В полиции Ивано-Франковской области подтвердили, что взрывы в областном центре во вторник были вызваны пиротехническими средствами. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 31 марта в 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он услышал два взрыва на улице Волчинецкой в областном центре.

Полиция проверила информацию о звуках, похожих на взрывы, на улице Волчинецкой. В результате проверки правоохранители установили, что это был звук от петарды. - говорится в сообщении.

В полиции Ивано-Франковской области заверили, что угрозы для граждан нет.

Напомним

Накануне два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, на место был направлен наряд полицейских.

Впоследствии городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе уже второй раз за два дня подрывают петарды.

