Полиция установила причину вечерних взрывов в Ивано-Франковске

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Правоохранители выяснили, что звуки взрывов на улице Волчинецкой были вызваны петардами. Угрозы для жителей города нет, это уже второй такой случай за два дня.

В полиции Ивано-Франковской области подтвердили, что взрывы в областном центре во вторник были вызваны пиротехническими средствами. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что 31 марта в 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он услышал два взрыва на улице Волчинецкой в областном центре.

Полиция проверила информацию о звуках, похожих на взрывы, на улице Волчинецкой. В результате проверки правоохранители установили, что это был звук от петарды.

- говорится в сообщении.

В полиции Ивано-Франковской области заверили, что угрозы для граждан нет.

Напомним

Накануне два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, на место был направлен наряд полицейских.

Впоследствии городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе уже второй раз за два дня подрывают петарды.

В результате удара по Ивано-Франковску погиб нацгвардеец и его дочь - мэр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Ивано-Франковск