Полиция установила причину вечерних взрывов в Ивано-Франковске
Киев • УНН
Правоохранители выяснили, что звуки взрывов на улице Волчинецкой были вызваны петардами. Угрозы для жителей города нет, это уже второй такой случай за два дня.
В полиции Ивано-Франковской области подтвердили, что взрывы в областном центре во вторник были вызваны пиротехническими средствами. Об этом сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что 31 марта в 21:05 в Ивано-Франковское районное управление полиции поступило сообщение от мужчины о том, что он услышал два взрыва на улице Волчинецкой в областном центре.
Полиция проверила информацию о звуках, похожих на взрывы, на улице Волчинецкой. В результате проверки правоохранители установили, что это был звук от петарды.
В полиции Ивано-Франковской области заверили, что угрозы для граждан нет.
Напомним
Накануне два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, на место был направлен наряд полицейских.
Впоследствии городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе уже второй раз за два дня подрывают петарды.
