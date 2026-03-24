В результате удара по Ивано-Франковску погиб нацгвардеец и его дочь - мэр
Киев • УНН
В результате атаки рф на центр города погиб военный с ребенком. Еще четыре человека получили ранения, состояние 6-летнего мальчика стабильное.
В результате удара рф по Ивано-Франковску погиб нацгвардеец с несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
К сожалению, произошла трагедия. Погиб нацгвардеец, а также погибла его дочь. Недавно у его жены родился ребенок. Это большая трагедия, которая произошла у нас
Он также рассказал, что состояние мальчика, получившего ранения в результате удара рф, остается стабильным.
В результате вражеской атаки по центру Ивано-Франковска погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них — 6-летний ребенок.