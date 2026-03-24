Унаслідок удару по Івано-Франківську загинув нацгвардієць та його донька - мер
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на центр міста загинув військовий з дитиною. Ще четверо осіб отримали поранення, стан 6-річного хлопчика стабільний.
Через удар рф по Івано-Франківську загинув нацгвардієць з неповнолітньою донькою. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
На жаль, сталася трагедія. Загинув нацгвардієць, а також загинула донька його. Нещодавно у його дружини народилася дитина. Це велика трагедія, яка сталася в нас
Він також розповів, що стан хлопчика, який отримав поранення внаслідок удару рф, залишається стабільним.
