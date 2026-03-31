Вдруге за два дні підривають петарди - мер про вибухи в Івано-Франківську
Мер Марцінків попередив про відповідальність за використання піротехніки. Поліція розслідує вибухи в Івано-Франківську.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті вже вдруге за два дні підривають петарди. Його допис з'явився після повідомлення поліції, що в Івано-Франківську пролунали вибухи, передає УНН.
Працюєте на ворога чи просто чешуться руки!? У місті підривають петарди! Другий випадок за 2 дні! Звертаюся до тих, хто це робить: поліція вас знайде! І відповідати будете по законах військового часу. У війну піротехніка ЗАБОРОНЕНА!
За його словами, "в теперішній час - це не пустощі, це відповідальність".
Якщо помітили хуліганів - одразу 102
У той же час, у соцмережах повідомляють, що в Івано-Франківську могли підірвати шумові чи димові гранати.
Два вибухи пролунали в Івано-Франківську, на місце скеровано наряд поліцейських.