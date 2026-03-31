Второй раз за два дня взрывают петарды – мэр о взрывах в Ивано-Франковске
Мэр Марцинкив предупредил об ответственности за использование пиротехники. Полиция расследует взрывы в Ивано-Франковске.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе уже второй раз за два дня взрывают петарды. Его сообщение появилось после заявления полиции о взрывах в Ивано-Франковске, передает УНН.
Работаете на врага или просто чешутся руки!? В городе взрывают петарды! Второй случай за 2 дня! Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция вас найдет! И отвечать будете по законам военного времени. В войну пиротехника ЗАПРЕЩЕНА!
По его словам, "в настоящее время - это не баловство, это ответственность".
Если заметили хулиганов - сразу 102
В то же время, в соцсетях сообщают, что в Ивано-Франковске могли взорвать шумовые или дымовые гранаты.
Два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, на место направлен наряд полицейских.