Второй раз за два дня взрывают петарды – мэр о взрывах в Ивано-Франковске

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе уже второй раз за два дня взрывают петарды. Его сообщение появилось после заявления полиции о взрывах в Ивано-Франковске, передает УНН.

Работаете на врага или просто чешутся руки!? В городе взрывают петарды! Второй случай за 2 дня! Обращаюсь к тем, кто это делает: полиция вас найдет! И отвечать будете по законам военного времени. В войну пиротехника ЗАПРЕЩЕНА! - написал Марцинкив в Telegram.

По его словам, "в настоящее время - это не баловство, это ответственность".

Если заметили хулиганов - сразу 102 - резюмировал мэр Ивано-Франковска.

В то же время, в соцсетях сообщают, что в Ивано-Франковске могли взорвать шумовые или дымовые гранаты.

Два взрыва прогремели в Ивано-Франковске, на место направлен наряд полицейских.