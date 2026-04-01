Поліція встановила причину вечірніх вибухів в Івано-Франківську
Київ • УНН
Правоохоронці з'ясували, що звуки вибухів на вулиці Вовчинецькій були спричинені петардами. Загрози для мешканців міста немає, це вже другий такий випадок за два дні.
У поліції Івано-Франківської області підтвердили, що вибухи в обласному центрі у вівторок були спричинені піротехнічними засобами. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що 31 березня о 21:05 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він почув два вибухи на вулиці Вовчинецькій в обласному центрі.
Поліція перевірила інформацію щодо звуків, схожих на вибухи, на вулиці Вовчинецькій. У результаті перевірки правоохоронці встановили, що це був звук від петарди.
У поліції Івано-Франківської області запевнили, що загрози для громадян немає.
Нагадаємо
Напередодні два вибухи пролунали в Івано-Франківську, на місце було скеровано наряд поліцейських.
Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті вже вдруге за два дні підривають петарди.
