Поліція встановила причину вечірніх вибухів в Івано-Франківську

У поліції Івано-Франківської області підтвердили, що вибухи в обласному центрі у вівторок були спричинені піротехнічними засобами. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що 31 березня о 21:05 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що він почув два вибухи на вулиці Вовчинецькій в обласному центрі.

Поліція перевірила інформацію щодо звуків, схожих на вибухи, на вулиці Вовчинецькій. У результаті перевірки правоохоронці встановили, що це був звук від петарди. - йдеться у повідомленні.

У поліції Івано-Франківської області запевнили, що загрози для громадян немає.

Нагадаємо

Напередодні два вибухи пролунали в Івано-Франківську, на місце було скеровано наряд поліцейських.

Згодом міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у місті вже вдруге за два дні підривають петарди.

