Полиция об убийстве активиста Ганула в Одессе: очень дерзкое преступление, поиск стрелка продолжается
Киев • УНН
В Одессе убит активист Демьян Ганул, полиция назвала преступление дерзким и открыла уголовное производство. Продолжается розыск стрелка, изучаются записи с камер видеонаблюдения.
В полиции убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе назвали очень дерзким преступлением. Поиски стрелка продолжаются. Об этом заявила глава пресс-службы полиции Одесской области Любовь Гордиевская в эфире телемарафона, передает УНН.
Сейчас десятки следователей, криминалистов и оперативников работают на месте происшествия для раскрытия этого преступления. Выясняется круг подозреваемых лиц, которые могут быть к этому причастны к этому преступлению. Продолжается розыск стрелка
Она сообщила, что правоохранители изъяли видео с камер видеонаблюдения и обрабатывают его.
Это очень дерзкое преступление, мы приложим массу усилий для раскрытия этого преступления
Контекст
В Одессе посреди бела дня неизвестный мужчина выстрелил в Демьяна Ганула. Мужчина погиб.
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.
Клименко заявил, что ему доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности.
По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное на заказ.
ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАНУЛЕ
Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за застройки побережья Одессы.
Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других. 2016 году одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, 2017 году протесты переросли в столкновения с полицией. Ганул был обвинен в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности был привлечен Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Билецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который 2019 года был подозреваемым в присвоении государственного имущества.
2020 году неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Визирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битками разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.
4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.
Также активиста замечали среди нападавших на марше ЛГБТ.
Активист еще в июле 2024 года попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.
Российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч. долларов.
В рф Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям.