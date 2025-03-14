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Полиция об убийстве активиста Ганула в Одессе: очень дерзкое преступление, поиск стрелка продолжается

Киев • УНН

 • 14897 просмотра

В Одессе убит активист Демьян Ганул, полиция назвала преступление дерзким и открыла уголовное производство. Продолжается розыск стрелка, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Полиция об убийстве активиста Ганула в Одессе: очень дерзкое преступление, поиск стрелка продолжается

В полиции убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе назвали очень дерзким преступлением. Поиски стрелка продолжаются. Об этом заявила глава пресс-службы полиции Одесской области Любовь Гордиевская в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас десятки следователей, криминалистов и оперативников работают на месте происшествия для раскрытия этого преступления. Выясняется круг подозреваемых лиц, которые могут быть к этому причастны к этому преступлению. Продолжается розыск стрелка

- рассказала Гордиевская.

Она сообщила, что правоохранители изъяли видео с камер видеонаблюдения и обрабатывают его.

Это очень дерзкое преступление, мы приложим массу усилий для раскрытия этого преступления

- заявила Гордиевская.

Контекст

В Одессе посреди бела дня неизвестный мужчина выстрелил в Демьяна Ганула. Мужчина погиб.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в  Одессу отбыла группа Нацполиции для расследования убийства активиста.

Клименко заявил, что ему доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Он отметил, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности.

По факту убийства активиста Демьяна Ганула, которого сегодня, 14 марта, застрелил в Одессе неизвестный мужчина, открыто уголовное производство. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное на заказ.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАНУЛЕ

Демьян Ганул на своей странице в Facebook критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова из-за застройки побережья Одессы.

Так, после выхода из Правого Сектора создал ОО "Уличный фронт", был организатором мероприятий по возвращению Летнего театра (территория Городского сада), против незаконных застроек и других.  2016 году одесские депутаты пытались передать частному предприятию Летний театр, 2017 году протесты переросли в столкновения с полицией. Ганул был обвинен в организации массовых беспорядков. С ним к ответственности был привлечен Сергей Стерненко и Игорь Бей. В суде нардеп Андрей Билецкий хотел взять Ганула на поруки. Уголовное дело оставили открытым, в нем потерпевшим проходит тогдашний глава полиции Одесской области Дмитрий Головин, который 2019 года был подозреваемым в присвоении государственного имущества.

2020 году неизвестные сожгли авто Ганула. Летом того же года неизвестные обстреляли авто с ним вблизи села Визирка. Ганул начал отстреливаться из травматического оружия. В ноябре 2020 года неизвестные битками разбили его автомобиль BMW X5, а позже сожгли его на СТО.

4 мая 2023 года в Одессе неизвестные в военной форме избили Ганула, полиция открыла уголовное дело. Военное командование начало служебное расследование по заявлению о причастности к избиению военнослужащих.

Также активиста замечали среди нападавших на марше ЛГБТ.

Активист еще в июле 2024 года попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы.

Российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч. долларов.

В рф Ганула заочно арестовали по нескольким уголовным статьям.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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