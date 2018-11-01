Полиция не нашла взрывчатку на киевских вокзалах

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 20902 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109993 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156748 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148877 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138659 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129357 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174698 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118171 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141707 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Информация о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала и автовокзала в Киеве не подтвердилась. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Информация о заминировании не подтвердилась. Сейчас мы разыскиваем "минера", - сказал он.

Ранее появилась информация, что правоохранители проверяют информацию о заминировании Южного железнодорожного вокзала в Киеве. Позже в полиции сообщили, что "заминировали" также и автовокзал.

Напомним, 31 октября станция метро "Льва Толстого" киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды в сутки.

Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании станций метрополитена.

Так, 9 октября "минировали" станцию метро "Житомирская".

28 октября неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании универмага "Украина" на проспекте Победы.

27 октября сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в городе Днепр.


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