Полиция не нашла взрывчатку на киевских вокзалах

"Информация о заминировании не подтвердилась. Сейчас мы разыскиваем "минера", - сказал он.

Ранее появилась информация, что правоохранители проверяют информацию о заминировании Южного железнодорожного вокзала в Киеве. Позже в полиции сообщили, что "заминировали" также и автовокзал.

Напомним, 31 октября станция метро "Льва Толстого" киевского метро была закрыта на вход и выход из-за сообщения о заминировании, которое поступало дважды в сутки.



Отметим, что с наступлением осени в Киеве участились анонимные звонки с сообщениями о заминировании станций метрополитена.



Так, 9 октября "минировали" станцию метро "Житомирская".



28 октября неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в здании универмага "Украина" на проспекте Победы.



27 октября сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил о заминировании Амурского моста в городе Днепр.





