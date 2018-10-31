Вдруге за добу повідомили про мінування станції метро “Льва Толстого”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Станція метро “Льва Толстого” київського метро зачинена на вхід та вихід через повідомлення про замінування, повідомляє УНН.
Також закрито перехід зі станції метро “Льва Толстого” на станцію метро “Палац Спорту” .
Це вже друге за добу повідомлення про мінування станції “Льва Толстого”.
УНН повідомить, коли станцію відкриють для пасажирів. Станом на 10.15 потяги слідують через станцію без зупинки.