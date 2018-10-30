Вибухівки у столичному метро не знайшли, станцію "Льва Толстого" відкрили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У столичному метро на станції "Льва Толстого" не знайшли вибухівку. Як повідомили у прес-службі метрополітену, станцію відкрили для пасажирів, передає УНН.
"Станцію "Льва Толстого" та пересадку відкрили для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Києві закрили станцію метро "Льва Толстого" через дзвінок про мінування.
Нагадаємо, 9 жовтня столичний метрополітен попередив киян про зупинку роботи станції метро “Житомирська” через анонімне повідомлення про замінування.