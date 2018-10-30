У Києві закрили станцію метро "Льва Толстого" через дзвінок про мінування
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Станцію Київського метрополітену “Льва Толстого” закрили на вхід та вихід через дзвінок про замінування, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної підземки у Facebook.
“Станцію „Льва Толстого“ + пересадка зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 9 жовтня столичний метрополітен попередив киян про зупинку роботи станції метро “Житомирська” через анонімне повідомлення про замінування.
Раніше, 28 вересня з потяга "Київ-Маріуполь" евакуювали 700 пасажирів після повідомлення про замінування. Раніше столичні правоохоронці затримали чоловіка за хибне повідомлення про замінування собору. 3 жовтня суд відправив під домашній арешт "мінера" Собору Святої Ольги у Києві.