Невідомий "замінував" засідання АРМА щодо вертолітного майданчику Януковича

Як розповіли правоохоронці, о 09:00 до столичної поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що замінована будівля на вулиці Бориса Грінченка у Шевченківському районі столиці.

“За адресою негайно прибули правоохоронці, працівники вибухотехнічної служби та кінологи. Фахівці ретельно обстежили установу та прилеглу територію. На момент обстеження із приміщення евакуювали понад 100 громадян. Під час перевірки приміщення жодних небезпечних предметів не виявили”, — розповіли правоохоронці.

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Повідомлення належним чином зареєстроване у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

Додамо, що сьогодні, о 10:00 у цій будівлі повинно було відбутись засідання Тендерного комітету АРМА, на якому розглядатиметься питання щодо визначення управителя та передачі в управління нерухомого майна (приміщень) конгресно-виставкового центру з підземним паркінгом “Парковий”.

У прес-службі АРМА інформацію про “мінування” підтвердили, але коментувати ситуацію поки відмовились до оголошення офіційної позиції керівництва Агентства.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року, в Києві представники “Національного корпусу”, ВО “Свобода” і “Правого сектору” взяли під контроль і вимагали націоналізувати так званий “вертолітний майданчик” екс-президента України Віктора Януковича.

Пізніше, Прокуратура Києва передала в управління державного підприємства “Фінансування інфраструктурних проектів” столичний вертолітний майданчик, який належав ТОВ “Амадеус Ко”, афільованому з екс-президентом України Віктором Януковичем.